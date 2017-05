Es war das wohl stimmungsvollste Nachbarschaftstreffen im südlichen Burgenland der letzten Jahre. Im Herbst trafen sich die beiden Nachbargemeinden aus Neuhaus und Mühlgraben erstmals im Meisterschaftsbetrieb wieder und die Fans beider Lager ließen sich einiges einfallen und sorgten für eine grandiose Atmosphäre. Das will am Samstag wiederholt werden, wenn der Aufsteiger zum zweiten Treffen lädt.

Jahren. Dabei ließen sich sowohl die Neuhauser Fans (l.) als auch die Mühlgrabener nicht lumpen und sorgten für eine tolle Atmosphäre. | BVZ, Decker

Dabei sind die USV-Kicker nicht wirklich gut drauf, wie auch der Sportliche Leiter Stephan Knapp berichtete: „Schade, dass wir uns momentan so schlecht präsentieren, aber gegen Mühlgraben wollen wir zurück in die Spur.“ Dafür braucht es auch einen starken Samir Krasniqi, der zuletzt sein Visier nicht ganz so gut eingestellt hatte. Knapp: „Ich glaube, so eine Durststrecke hatte er noch nie.“

Im Gegenzug will sich der Tabellenführer für die 1:3-Niederlage aus dem Herbst revanchieren und einen weiteren Schritt Richtung 2. Liga machen. „Für sie ist es eine extrem wichtige Begegnung, aber dieses Mal wollen wir den Dreier mit nach Hause nehmen“, so Trainer Josef Unger, der anfügte: „Hoffentlich wird es wieder so ein Fest wie im Herbst.“