Mehr Intensität und Spannung wie in der 1. Klasse Süd geht dann kaum mehr. So befindet sich der Leader aus Mühlgraben nicht mehr in der Verfassung des Herbstes, aber weil auch die Verfolger Konstanz vermissen lassen, haben die Mannen von Josef Unger zumindest einen kleinen Polster von vier Punkten.

„Ein Remis wäre nicht gerade vorteilhaft“

Dieser könnte sich am Samstag gar vergrößern, wenn der Zweite aus Rotenturm den Dritten aus Goberling zum Verfolgerduell lädt. „Wir brauchen aber mit Sicherheit eine Leistungssteigerung gegenüber dem 4:4 gegen Kemeten“, erklärte Goberlings Sektionsleiter Christoph Kuh und fügte an: „In Rotenturm ist es immer sehr schwierig, zu spielen.“ Wie auch die Goberlinger remisierte Rotenturm in Güttenbach beim 2:2. „Kämpferisch war es sicher in Ordnung, aber spielerisch war es für den neutralen Zuseher glaube ich nicht wirklich angenehm“, sagte Rotenturms Sektionsleiter Christoph Tomiszer der BVZ.

Und so lauern natürlich auch die Verfolger aus Neuhaus, Loipersdorf und Kukmirn, die in großer Zahl von hinten heranrauschen und bei einer Punkteteilung gar an beiden Teams vorbeiziehen könnten. „Ein Remis wäre für beide Mannschaften nicht gerade vorteilhaft“, sagte auch Christoph Kuh.