Für den ASK Jabing begann zuletzt die Sonne wieder zu scheinen. Dabei gewann man zum Auftakt in Rotenturm mit 2:0 und ließ nun am Wochenende ein 1:1 gegen Wiesfleck folgen. Sehr zur Freude der Verantwortlichen, die über den Winter an einem schlagkräftigen Kader bastelten, der dem Abstieg in die letzte Klasse noch entgehen soll.

„Das Potenzial und die Qualität sind vorhanden, um oben zu bleiben. Dennoch ist es momentan noch schwierig abzusehen, ob wir das schaffen oder nicht“, erklärte Sektionsleiter Michael Toth. Nun steht aber ein immens wichtiges Spiel an, denn es geht zum Vorletzten aus Riedlingsdorf und dem guten Trend soll kein Abbruch getan werden. Toth: „Es wird keine leichte Aufgabe, aber wir müssen punkten.“

Abstiegsknaller. Für den ASK Riedlingsdorf und Kapitän Albin Pfeffer geht es am kommenden Sonntag um sehr vieles. | BVZ

Ähnlich sah man die Lage beim Konkurrenten, der ebenfalls gut startete, gegen Loipersdorf und Tatzmannsdorf remisierte, sich aber nicht adäquat mit Punkten belohnte, wie auch ASK-Obmann Dietmar Ringbauer sagte: „Kämpferisch und läuferisch war das gegen Tatzmannsdorf richtig gut, aber wir treffen die Hütte einfach nicht.“

Nun also das direkte Duell und es stellt sich die Frage: Bleibt die rote Laterne in Jabing oder reicht man diese nach Riedlingsdorf weiter?