Über die Hinrunde würde man beim SV Heiligenkreuz gerne den Mantel des Schweigens legen. Verletzungssorgen prägten das Bild und nach und nach verloren die Kicker des HSV ihre Sicherheit, die sie noch im Frühjahr auszeichnete. Dort schloss man die Saison nämlich auf dem historisch starken fünften Platz ab, konnte diese Position dann aber nicht bestätigen. So musste Trainer Didi Schabhüttl gehen und sein Assistent Manuel Radakovits übernahm für die letzten Spiele, ehe zur Winterpause nun Christian Graf, der zuvor in Stegersbach und Grafenschachen werkte, übernahm.

„Er passt sehr gut zu uns“, erklärte Pressesprecher David Marousek und fügte an: „Christian ist sehr kommunikativ und lässt viel mit Ball trainieren. Er verlangt richtig viel von den Burschen, aber sie wissen seinen Einsatz auch zu würdigen.“ So kamen neben dem neuen „Chef“ mit Rückkehrer Tomislav Filipovic, Bence Gaspar und am Ende auch Adam Schreiner, der aus Sonnhofen dazustieß, auch einige Verstärkungen, mit denen man nun das Projekt Klassenerhalt in Angriff nimmt. „Der steht für mich außer Frage“, gab Marousek die Marschrichtung für die Aufgaben 2017 gleich einmal vor. „Es gibt da kein wenn und aber. Natürlich wäre ein Abstieg kein Weltuntergang für uns, aber die Mannschaft und auch die Anlage in Heiligenkreuz haben sich die 2. Liga verdient.“