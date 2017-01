Intensive Tage verlebten die Kicker des SV Oberwart, die nach dem dritten Platz beim Masters quasi direkt in die Vorbereitung starteten, dabei schon einige Einheiten in den Beinen hatten, ehe es zum Testspiel nach Fürstenfeld ging, welches Marc Farkas und Kollegen mit 3:5 gegen die Hausherren verloren.

Mit an Bord waren da schon zwei Spieler, die in den vergangenen Wochen immer wieder rund ums Informstadion schwebten: Tormann Gabor Sipos, der aus Eberau zur Elf von Trainer Robert Horvath stößt und Rückkehrer Pejo Pejic, der in der letzten Saison beim SVO in der Ostliga tätig war und den es nun wieder zurückzog. „Wir kennen Pejo sehr gut und auch was er kann. Er soll bei uns die Rolle nach dem Ausfall von Peter Lehner (Anm.: lange Verletzungspause) einnehmen und die defensive Zentrale stärken“, sagte Obmann Michael Leitgeb, der natürlich auch zur neuen Nummer eins eine Erwartung hatte: „Da hoffen wir schon, dass er der nötige Rückhalt wird.“

Defensiv steht der Kader nun, den auch Akos Seper aus Neuberg verstärken wird. Bleibt die Offensive, wo man laut Oberhaupt an einem „Kracher“ dran sei. Dabei handelt es sich um Marko Markovic, der derzeit bei Klöch in der steirischen Gebietsliga unter Vertrag steht, dort voll einschlug und schon gegen Fürstenfeld seine Qualitäten unter Beweis stellte. „Wir hoffen, dass wir eine Einigung mit Klöch finden“, so Leitgeb, der auch einen Plan B in der Tasche hatte: „Entweder wir holen Markovic oder verpflichten einen Stürmer und einen Mittelfeldspieler stattdessen.“ Da wäre Ante Mikulic ein Kandidat, der im Burgenland schon bei Stinatz, Güttenbach und zuletzt bei Oberdorf auf Torejagd ging.