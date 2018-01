Hinter dem ASK Goberling liegen bewegte Wochen. Am Neujahrstag wurde der Sportplatz von einem noch unbekannten Täter zumindest in weiten Teilen zerstört, ehe man nur wenige Tage später zum ersten Mal beim Masters in der Oberwarter Sporthalle teilnehmen durfte.

Nur wenige Stunden nach dem ersten Einsatz beim großen Finale kam dann von Innenverteidiger Gergö Hahn die Kunde, dass er sich das Kreuzband gerissen habe und er fürs gesamte Frühjahr ausfallen werde. Weil die Teamkollegen Mate Kleman und Attila Cseh immer mit Hahn in den Süden reisten, sah man sich gezwungen, zu handeln und seinen Legionärsbereich auf neue Beine zu stellen. So holte man zuletzt Marko Radotovic aus Jabing, Damir Jambrusic aus Rohrbach und Ivan Parlov aus Oberdorf zum ASK.

„Alle drei sind im Burgenland keine Unbekannten“

„Alle drei sind im Burgenland keine Unbekannten“, erklärte Sektionsleiter Christoph Kuh und wurde dann konkreter: „Marko soll auf der Außenbahn für Belebung sorgen, während Damir Rohrbach quasi im Alleingang in die Oberliga schoss und nach vier Jahren nach einer neuen Herausforderung suchte. Bei Ivan erhoffen wir uns, dass er wie unser Ex-Kicker Drazen Mlinaric im Mittelfeld Regie führt und uns mit seiner Routine weiterhilft.“ So sei zumindest der „Plan“, der nun auch auf die Wiese gebracht werden muss.

Einen schmerzhaften Abgang gibt es aber auch zu vermelden, denn Ante Mikulic schloss sich zuletzt dem 1. Simmeringer FC an und wird Goberling so verlassen. „Wir wollten ihm nichts in die Wege legen“, sagte Kuh weiter, der die Planungen zumindest am Montag noch nicht für abgeschlossen erklärte.