Während die Wintervorbereitung bei unseren Vereinen mehr und mehr Fahrt aufnimmt und in den kommenden Wochen ihren Höhepunkt erreicht, haben andere Fußballvereine ganz andere Sorgen. Ein solcher ist der 2012 gegründete Mkwajuni Football Club, der knapp 40 Kilometer außerhalb der kenianischen Hauptstadt Mombasa beheimatet ist und ungefähr die Größe Eisenstadts aufweist und auch sonst einiges mit dem Burgenland gemein hat, wie nachfolgende Geschichte erzählt.

Es ist die Geschichte von Wolfgang Bogad, dessen Schwester Bettina sich in den Kenianer Michael „Mike“ Baya verliebte und diesen auch heiratete. Michael Baya fühlte sich in Österreich heimisch, wurde sesshaft, arbeitet in Wien als Installateur, und auch wenn die Liebe der beiden nicht aufrecht blieb, hielt der Kontakt zum Kenianer, den Bogad guten Freund und Schwager nennt.

Worum drehten sich viele Gespräche? Natürlich um Fußball, wie das eben so ist, bei einer Männerfreundschaft! Alle zwei Jahre besucht „Mike“ seine Familie in Kenia und immer hatte er Geschenke aus Österreich mit im Gepäck. „Die Menschen in Kenia sind sehr arm“, erklärte Bogad und fügte an: „Im Jahr 2012 gründete mein Schwager dann mit Freunden und Bekannten einen Fußballverein. Dieser heißt Mkwanjuni FC und nimmt an Stadtteilturnieren teil, die an Hobbyturniere erinnern.“

Und was braucht so eine Fußballmannschaft neben einem Ball mit am notwendigsten? Trikots, um auch optisch zu glänzen! So sendete etwa der ASK Jabing 2012 schon nicht mehr benötigte Garnituren Richtung Kenia und nun tat es ihnen der Nachbar aus Rotenturm gleich. Bogad: „Kurz vor Weihnachten fragte Mike mich, ob es vielleicht wieder eine Möglichkeit bezüglich Trikots geben würde. Wir versendeten dann das ‚Rotenturmer Paket‘ so, dass es während des Heimaturlaubes von Mike in Kenia ankam. Die Burschen dort haben sich irrsinnig gefreut. Das Wichtigste für sie war aber, Danke zu sagen.“

Lange dauerte es nicht, ehe die neue Kluft seine Einweihung feierte. Trikots wurden verteilt, natürlich nur mit der für jeden präferierten Rückennummer, und schon jagte man der Kugel nach, um auch für die folgenden Aufgaben gerüstet zu sein.

Und wie reagierte man in Rotenturm auf die Danksagungen? Mit extremer Freude, wie Obmann Roman Takacs berichtete: „Es macht uns glücklich, zu sehen, wie man Menschen mit so einer Kleinigkeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Unsere sportlichen Freunde aus Kenia werden unsere alten Trikots bei ihren nächsten Turnieren mit Stolz tragen.“

Und wer weiß, vielleicht kommt einer von den Jungs aus Mombasa einmal groß raus und dann tragen die Jungs aus Rotenturm dessen Trikot. Glauben Sie nicht? Abwarten, denn wie sagt man: Alles ist möglich!