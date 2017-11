Die Evonik-Fußballschule des BVB gastiert auch 2018 in Österreich. Ein Camp findet nach Initiative von Nachwuchsleiter Mathias Kedl auch in Güssing statt. „Ich habe das in die Hand genommen und mir angesehen, wer von den Topklubs infrage kommt.“ Bei Borussia Dortmund musste er nicht lange überlegen. „Der Verein hat mich überzeugt, da selbst Nachwuchstrainer von Borussia kommen, die auch in Deutschland engagiert sind.“

Aber nicht nur die Kids profitieren in Güssing vom Borussia-Flair. An einem der drei Tage wird es eine eigene Einheit geben, wo auch die Güssinger Trainer geschult werden. Außerdem gibt es eine Retoureinladung in das Stadion nach Dortmund. „Wir hoffen, dass sowohl wir als Trainer, aber auch der Nachwuchs von den ‚Großen‘ profitieren können“, so Kedl.