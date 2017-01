Einen großen Umbruch betrieb zwischen den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen der ASK Oberdorf, der sich von seinen Legionären – Filip Durec, Matija Radikovic, Ante Mikulic und Ivan Risonjic, der schon vor einigen Wochen nach Hause geschickt wurde – trennte, und im Gegenzug auch drei neue Kroaten verpflichtete.

Drei unterschiedliche Typen für den ASK

Diese sind durchaus namhaft, denn etwa Ivan Parlos stand schon beim SV Mattersburg unter Vertrag. Aber auch von Lek Kcira und Ivan Babic, die zuletzt im Ausland kickten, erwartet man sich beim ASK einiges. Stellvertretend erklärte Trainer Georg Novak: „Von Innenverteidiger Kcira erhoffe ich mir eine Führungsrolle in der Defensive, Parlov soll unser Mittelfeld ordnen und Babic unsere Quote bei offensiven Standards nach oben schrauben.“ Auch aus Gerersdorf kommt Verstärkung, denn Defensiv-Allrounder Szabolcs Halmosi wechselt zwei Stufen nach oben. Novak: „Ein sehr ehrgeiziger Typ. Das gefällt mir.“

Gehen wird neben den vier Legionären auch Dominik Farkas, der in Stegersbach eine neue sportliche Heimat fand. „Es geht nur mehr um Kleinigkeiten. Dieser Wechsel wird leider nicht aufzuhalten sein“, sagte Coach Novak, der seine Mannen schon am Montag zum Trainingsstart für eine intensive Winter-Vorbereitung bat. Dabei ist auch ein Trainingslager geplant. Diese hält man vom 12. bis 16. Feber in Jesolo ab. Novak: „Mit dem ganzen Kader.“