Im Nachwuchsbereich klappt die Kooperation bereits perfekt. Jetzt soll auch im Erwachsenenfußball die Symbiose zwischen dem SV Güssing und dem UFC Sulz genutzt werden. Alle Fußballer kommen in einen Spielerpool, aus dem die Besten früher oder später nach Güssing wandern. Alle anderen bekommen weiterhin ihre Chance in Sulz. „Ich wagte 2016 den Neustart mit dem Verein. Jetzt war es an der Zeit, den nächsten Schritt in der erfolgreichen Arbeit des GSV zu setzen“, so Güssings Obmann Alois Mondschein.

Mit dem Verein aus dem Nachbarort Sulz wurde ein Kooperationspartner für die Zukunft gefunden. Dabei sollen ab sofort alle Spieler profitieren, das Projekt soll ein Zukunftsmodell für das Südburgenland werden. „Wir haben einen Partner gesucht, der den von uns eingeschlagenen Weg auch in der Zukunft mitträgt, wobei der Nachwuchs ein ganz großes Gewicht hat.“ Der Sportliche Leiter Hannes Winkelbauer weiß, worum es genau geht. „Wir müssen den Spielern die bestmögliche Chance bieten, sich von der Jugend weg bis zum Erwachsenenfußball zu entwickeln. So ein Projekt funktioniert nur mit einem Kooperationspartner.“

Trainingsbetrieb soll flexibel gestaltet werden

Wichtig ist dem GSV, dass es sich nicht um eine Fusion oder Spielgemeinschaft handelt, es ist lediglich eine Kooperation zweier Klubs im Landessüden. Inhaltlich gibt es seit Jahren eine gute Verbindung und Anknüpfungspunkte. In der Nachwuchs-Spielgemeinschaft finden sich rund 100 Kinder aus beiden Gemeinden wieder. „Wir wollen den Jugendlichen in der Region ein gutes Angebot bieten“, meint Mondschein.

Der Trainingsbetrieb soll flexibel gestaltet werden und die Spieler können sich entwickeln. Die Kicker, die aus der U16 herauswachsen, haben außerdem die Möglichkeit, sich etwa in der Ersten in Sulz zu beweisen. „Wir befinden uns in einer außergewöhnlich guten Lage. Es soll so niemand dem Fußball verloren gehen, das ist unser größtes Ziel“, zeigt sich auch Sulz-Obmann Reinhard Urban zufrieden mit der Zusammenarbeit.