In der Oberwarter Sporthalle wurde am Mittwoch das Finale der burgenländischen Schülerliga-Landesmeisterschaft ausgetragen. Die Südteams aus Markt Allhau, Oberschützen und St. Michael hatten gegen die starken Teams aus dem Norden aber keine Chance.

Spannende Spiele. Diese sahen die Zuseher beim Futsal-Finale in der Oberwarter Sporthalle. | BVZ

Oberschützen gewann neben dem Duell gegen Oberpullendorf auch das Spiel um Platz fünf gegen Markt Allhau, das sich wiederum mit St. Michael beim direkten Duell wenigstens die Punkte teilte. Letztlich war es aber zu wenig für Großes – die Plätze fünf bis sieben gingen in den Süden.

Das Finale wurde vom Punkt aus entschieden

Die Kreuzspiele fanden so nur für die Nordteams statt. Während das Theresianum den „Wolfgarten“ knapp mit 1:0 besiegte, kam das Gymnasium Neusiedl per Sechsmeter-Schießen gegen den letztjährigen Landesmeister Gols ins Endspiel. Dort mussten die Neusiedler gegen die NMS Theresianum schon in der ersten Minute einen Gegentreffer in Kauf nehmen. Die Ausgleichsbemühungen wurden dann wenige Minuten vor Schluss belohnt.

Im Sechsmeter-Schießen parierte Schlussmann Lukas Stifter-Bader den ersten Versuch der Eisenstädter – und wurde dadurch zum Matchwinner für sein Team. Alle drei Neusiedler Schützen verwandelten souverän. Das Team der Professoren Gerhard Gmasz und Jakob Knöbl vertritt das Burgenland nun bei den Bundesmeisterschaften im März in Kärnten (Villach).