Am Dienstagabend fand in der Sportkantine die außerordentliche Generalversammlung der SV Oberwart statt. Dabei übergab Michael Leitgeb, der seit 2013 den Verein als Oberhaupt führte, nach einigen Meinungsverschiedenheiten mit Sponsor Gerhard Horn von der Firma Klöcher Bau an seinen Nachfolger.

Dieser heißt nicht Peter Fuith, der erst als erster Kandidat vorgesehen war, sondern Roland Horvath. Leitgebs Resümee lautete nach der Übergabe: „Mir war es immer wichtig, sportlich hohe Ziele zu erreichen. Leider kämpften wir immer mit einem negativen Budget, daher waren wir an einen Hauptsponsor gebunden. Ich habe immer versucht, das Beste für den Verein zu geben.“

„Es wird sicher ein langer, harter Weg“

Kassier Reinhard Strobl klärte die Mitglieder bei der Versammlung über die aktuellen Kassastände sowie offenen Forderungen auf. Aktuell beträgt der Schuldenstand 144.000 Euro, dieser wurde in zehn Monaten um rund 50.000 Euro reduziert. Sollten die offenen Zahlungen des Hauptsponsors und der Gemeinde kommen, bleiben rund 98.000 Euro als langfristiger Schuldenstand. „Der amtierende Vorstand hat sein Ziel, keine neuen Schulden zu machen, also geschafft.“

Der alte Vorstand wurde danach von den anwesenden Mitgliedern – nur Ehrenmitglied Milan Linzer stimmte dagegen – entlastet. Als Nachfolger von Michael Leitgeb wurden Roland Horvath und sein Stellvertreter Thomas Guger einstimmig gewählt.

Der designierte Obmann präsentierte danach auch gleich seine Vorhaben für die Zukunft: „Wir müssen ein Konzept erstellen, wie wir erfolgreicher auftreten können. Das Wirtschaftliche sollte dabei im Vordergrund stehen. Außerdem sollen die eigenen Spieler aus der Region zurückholen. Es wird sicher ein langer, harter Weg.“

Horvath möchte dabei auch den eigenen Nachwuchs forcieren, „wir müssen wieder ein Team werden.“ Er ist sich sicher, dass er 30 bis 50 Leute benötigt, die ihm zur Seite stehen müssen, damit dieses langfristige Konzept auch klappt und Früchte trägt. „Vielleicht gelingt es uns dann so, dass wieder mehr Besucher zu unseren Spielen ins Stadion kommen.“ Klar ist wohl auch, dass man sich schon für die 2. Liga Süd vorbereitet, „wir müssen jetzt schon ein Team für die neue Saison zusammenstellen.“