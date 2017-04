In der 1. Klasse geht es extrem eng zu. Natürlich in der Aufstiegsfrage, aber auch am unteren Ende der Tabelle, wo am Wochenende gleich zwei Vereine die Reißleine zogen und mit neuem Trainer einen neuen Impuls setzen wollen.

| BVZ

So trennte sich der SC Bad Tatzmannsdorf nach dem 2:5 gegen St. Michael von Coach Mario Salzger. Diese Entscheidung begründete Obmann Manfred Bürger wie folgt: „Es hat am Ende einfach nicht mehr gepasst. Mario ist ein verdammt guter Trainer, aber leider funktionierte es nicht mehr.“ Dabei war es eine Trennung im Guten, wie das Kurstädter Oberhaupt bestätigte: „Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute.“ Wer das Zepter nun übernimmt, war zu Redaktionsschluss unklar. Für die kommenden Spiele ist derzeit eine interne Lösung angedacht.

Aber nicht nur in der Kur-stadt, auch beim SV Ollersdorf musste der „Chef“ gehen. Aus freien Stücken, wie Sektionsleiter Franz Kindler erklärte: „Nach der Niederlage in Kemeten gab uns Günter seinen Rücktritt bekannt.“ Dabei verlief es ähnlich reibungslos wie in Bad Tatzmannsdorf. Kindler weiter: „Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und bedanken uns für die geleisteten Arbeiten.“ Wer soll den Traditionsklub nun noch vom Abstieg retten? Auch hier stand bei der Vereinsführung, zumindest vorerst, eine interne Lösung zur Diskussion.