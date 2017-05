Besser hätte das Wochenende für den SV Neuberg nicht verlaufen können. Am Freitag schlug man den Süd-Konkurrenten aus Eltendorf fast schon denkwürdig mit 8:1 und neben dem tollen sechsten Zwischenrang, beeindruckte vor allem das Wie. „Auch wenn sie sich aufgaben, muss man das erst einmal ausnutzen“, lobte Trainer Andi Konrad und berichtete weiter: „Eine sehr, sehr zufriedenstellende Leistung.“

Klar, dass im Lager des SVN Vorfreude vor dem Treffen mit dem ewig jungen Rivalen aus Oberwart regierte. So kreuzt man am Samstag die Klingen und Coach Konrad erklärte: „Sie haben sich im Winter fast am besten von allen Teams verstärkt und der Tabellenplatz spiegelt nicht die Stärke der Oberwarter wider. Die haben eine richtig gute Truppe.“ Ähnliche Töne auch von Obmann Martin Konrad: „Die Oberwarter haben sehr viel Qualität in ihren Reihen und zeigen im Frühjahr ein ganz anderes Gesicht. Klar ist aber, dass es für sie um sehr vieles geht. Das wird sicher ein sehr intensives und emotionales Spiel.“

Beim SVO ist verlieren quasi verboten, auch weil die Konkurrenz aus Wimpassing zuletzt punktete und nur mehr wenige Spiele offenbleiben. „Die Neuberger leben vom Spirit“, sagte Ex-SVN-Kapitän Peter Lehner, der als Sportlicher Leiter beim Traditionsklub werkt: „Wir müssen jetzt einfach aus den letzten Runden so viele Punkte wie möglich machen.“

Aktuelle Infos: Die Hausherren sind komplett, während sich bei Oberwart Pejo Pejic fraglich zeigte und Christoph Koch sicher fehlt.