In der Oberwarter Sporthalle stehen sich wieder eine junge Mannschaft (Stichtag 1.1.1991) und eine erfahrenere Truppe gegenüber. Beide Teams sind gespickt mit südburgenländischen Ausnahmekickern.

Nachdem Team "Oid", gemanagt von Peter Lehner und Erhard Tadinger, nach den Siegen in den ersten zwei Begegnungen seiner Favoritenrolle auch ein drittes Mal gerecht werden will, möchte das Team "Jung", gemanagt von Stefan Wessely, endlich den Spieß umdrehen und erfahren, wie es sich anfühlt, ein Jahr lang in die Siegerrolle zu schlüpfen.

Weiters möchte sie nicht ein drittes Mal die Rechnung im Lokal "Die Bank" übernehmen müssen. Ankick ist am 23. Dezember, um 16 Uhr in der Sporthalle Oberwart, die Kantine hat natürlich geöffnet.

Der Kader – Die „Oidn“

Tor: Jürgen Kirnbauer; Feld: Christian Teller, Bernd Kager, Michael Huber, Daniel Seper, Manuel Takacs, Christoph Koch, Jürgen Pfahnl, Ingomar Szabo, Marc Farkas, Christoph Monschein, Dario Tadic und Joachim Parapatits.

Sektionsleiter: Erhard Tadinger, Trainer: Peter Lehner

Der Kader – Team „Jung“

Tor: Rene Pöschlmayer; Feld: Kevin Strohmeyer, Andreas Müllner, Thomas Prisching, Mario Tackner, Christoph Halper, Thomas Herrklotz, Philipp Toth, Julian Binder, Dominik Sperl, Philip Penzinger, Thomas Polzer und Stefan Wessely