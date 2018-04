Während der SV Heiligenkreuz zuletzt in Jennersdorf beim 0:0 wieder einen Punkt holte, gab es wenige Tage zuvor nach dem 1:1 gegen Mühlgraben einiges an Gesprächsstoff. So waren sich HSV-Trainer Karl Philipp und Schiri Kemal Kazanci, der den Ex-GAK-Profi schon früh von der Betreuerbank verwies, nicht wirklich grün.

| BVZ

Das ging so weit, dass Philipp nach Spielschluss eine Anzeige erhielt, für die er kein wirkliches Verständnis entgegenbrachte, wie er der BVZ schilderte: „Eigentlich ist das eine Sauerei, was er sich da erlaubt. Ich bin nach dem Spiel in unsere Sprecherkabine rein, wo er ebenfalls zugegen war. Ich habe ihm dann nur gesagt, dass er sich, wenn er ein guter Schiri werden will, nicht so in den Mittelpunkt drängen soll. Das war‘s! Plötzlich bekomme ich dann eine Anzeige, wo ich ihn scheinbar ‚Idiot‘ und zudem auch rassistisch beleidigt haben soll“, so Philipp, der anfügte: „Dabei liebe ich die Menschen ja. Mir ist das ja egal, von wo jemand kommt und was einer macht. Diese Aussagen sind erfunden und erlogen und ich habe auch Zeugen, die das bestätigen können.“

Nun geht es am morgigen Donnerstag nämlich zur STRUMA-Sitzung, wo dieser Fall dann behandelt wird. „Ich nehme auch einen Zeugen mit, der meine Aussagen, die sicher nicht rassistisch waren, bezeugen werden.“

Die BVZ befragte auch Schiri Kazanci, der seine Sicht der Dinge so schilderte: „Ich habe zwar einen Migrationshintergrund, bin aber in Österreich aufgewachsen und seit neun Jahren Schiedsrichter, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich werde den genauen Wortlaut nicht wiedergeben, aber die Aussagen verletzten mich im Herzen. Generell weiß ich aber nicht, warum der Trainer so heftig reagierte. Ich brachte es dann zur Anzeige, weil ich mir nicht alles gefallen lassen will und auch nicht gefallen lassen werde.“