Mühlgrabens Snowboardcrosser Sebastian Jud bereitet sich aktuell in heimischen Gefilden auf die nächsten Rennen vor. „Es war gut, eine Schneepause zu haben. Ich fühle mich fit und merke, dass das Training Früchte trägt“, sagte Jud. In der Sporthalle in Güssing wurde er von Robert Antoni unterstützt. „Er war früher mein Trainer, ich kenne ihn schon zehn Jahre lang. Er ist ein Top-Mann im Bereich Sport und Training.“ Der nächste Bewerb steht für ihn am 18. Jänner in Palm City (Florida, Amerika) auf dem Programm. Seine Erwartungen: „Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich werde meine beste Leistung zeigen, das umsetzen, was ich kann und hoffentlich gibt es dann am Ende des Tages auch ein gutes Ergebnis für mich.“

Start von Dujmovits war noch unklar

Die Parallel-Weltcupelite gastiert seit Montag in Bad Gastein. Gestern, Dienstag, nach Redaktionsschluss, fand der Parallelslalom statt. Am heutigen Mittwoch geht der Teambewerb über die Bühne. Ob Julia Dujmovits an den Start ging, stand noch nicht fest. Sie musste sich nach dem Bewerb in Cortina d´Ampezzo (Italien) einer Operation am linken Ringfinger unterziehen und wollte erst kurz vor dem Start Ort über ein Antreten entscheiden. „Sie trägt eine spezielle Schiene und wollte bis zuletzt abwarten, ob sie auch starten wird“, erzählte ihr Betreuer Tobias Holzer am Montagvormittag. Die BVZ informiert Sie aktuell auf www.bvz.at.