Ein fußballerischer Hingucker war es nicht: In einem insgesamt mageren Südderby, das vor allem vor Seitenwechsel enttäuschend blieb, trennten sich Eberau und Neuberg mit einem 1:1-Remis.

| BVZ

„Wirklich zufrieden waren wir nicht, aber das Ergebnis passte schon so“, sagte Pressesprecher Alfred Ranftl und auch Trainer Klaus Guger resümierte ähnlich: „Natürlich hätten wir gerne gewonnen, um den Abstand nach unten weiter groß zu halten, aber letzten Endes müssen wir damit leben.“ So geht es nun am Samstag nach Draßburg, wo ein von den Namen her nominelles Top-Team wartet. „Chef“ Guger, der auf Rainer Kraller, Tihamer Lukacs (beide gesperrt), Hanno Wagner und Felix Gansfuss (beide verletzt) verzichten muss, dazu: „Von den Kickern für mich das beste Team der Liga. Wir sind personell zwar etwas angeschlagen, aber das wird keine Ausrede sein.“

Spannend ist beim Meister auch die Frage nach der Nummer eins. Scheinbar gibt es keine, denn obwohl der im Winter aus Güssing geholte Rene Pöschlmayer die ersten beiden Pflichtspiele in Unterschützen und Mattersburg bestritt und dabei quasi fehlerlos blieb, stand am Sonntag Felix Csencsits im Kasten. Kommt es zur Torwart-Rochade? „Wir haben das schon vor, dass wir das vor jedem Spiel neu bewerten. Sie sind ähnliche Typen und ungemein stark auf der Linie. So ist die Umstellung für die Vorderleute nicht so groß“, sagte Guger, der Csencsits für den kommenden Gegner wohl das Vertrauen schenken wird.