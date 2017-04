| BVZ

Am vergangenen Freitagabend hielt der SV Heiligenbrunn seine Generalversammlung ab und eigentlich rechneten die Verantwortlichen rund um den ehemaligen Sportlichen Leiter Hermann Garger, der aus privaten Gründen von seinem Amt zurücktrat, mit einer zweiten Generalversammlung, denn ein neues Oberhaupt für den scheidenden Obmann Engelbert Mittl zu finden, war in Zeiten des Funktionärsmangels kein einfaches Unterfangen. Am Ende hieß es falsch gedacht, denn Gerhard Bock erklärte sich bereit, den SV Heiligenbrunn als Oberhaupt zu übernehmen.

Gerhard Bock: „Ich fühle mich jung“

„Die Gründe waren für mich, dass einfach frischer Wind reingehört“, so der Neo-Obmann am Montag zur BVZ und fügte an: „Ich will junge Funktionäre weiter fördern und in den Verein integrieren. Ich gehe zwar schon auf meinen 60er zu, aber ich fühle mich jung und ich will, dass die Jugend wichtige Funktionen im Verein übernimmt. Das ist auch für die Gemeinde wichtig.“

Sportlich wird natürlich derzeit alles dem Klassenerhalt untergeordnet, erst wenn dieser positiv bewältigt werden sollte, geht es an die Kaderplanung. Bock: „Ich hoffe, dass wir oben bleiben. Das Zeug dazu haben wir.“

Wer die Funktionen in der Sportlichen Führung übernehmen wird, soll laut Oberhaupt in einer „separaten Sitzung“ entschieden werden.