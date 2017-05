Am Samstag, dem 6. Mai, ist es soweit. Michael Wagner wiederholt sein Vorhaben vom Vorjahr und läuft 100 Kilometer durch das Land, wobei das Ziel um 16.30 Uhr am Badesee in Burg geplant ist.

„Begleitet werde ich mit dem Rad von Christian Kornfeind und von Jochen Adorjan, der mit dem Auto unterwegs ist“, erzählt der Sportler. Von Podersdorf geht es Richtung Pamhagen über Ungarn nach Rechnitz, wo er mit dem Team über Schachendorf und Scharndorf nach Burg läuft.

Dort ist am Badesee ein großer Empfang (ab 16.30 Uhr) geplant. Ab 14 Uhr können die Besucher Wagner aber bereits mittels Leinwand live verfolgen. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung wird ein Defibrillator gekauft, der beim Feuerwehrhaus in Burg montiert wird. „Sollte noch Geld übrig bleiben, dann wird dieses für die Renovierung der alten Volksschule gespendet“, erzählt der Südburgenländer, der auf große Unterstützung hofft.