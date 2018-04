Adam Wiener vom ATS Pinkafeld startete am Wochenende in Neuhofen an der Krems im Speerwurf-Bewerb. Dabei überbot er seinen eigenen Landesrekord in der Allgemeinen Klasse um zwei Meter.

Bekamen Urkunde verliehen. Adam Wiener und Werner Ulreich (v.l.) mit Landeshauptmann Hans Niessl in Pamhagen. | BVZ, zVg

Mit vier von sechs Würfen über die tolle Weite von 60 Metern, zeigte sich der 17-jährige Leichtathlet schon sehr früh in einer optimalen körperlichen Verfassung. Mit 63,26 Meter übernahm der Südburgenländer auch die Führung in der Österreichischen Bestenliste im Speerwurf in der Allgemeinen Klasse. Dort hatte er sich in der Saison 2017 überraschend die Bronzemedaille geholt.

„Ein vielversprechender Saisoneinstieg für den Österreichischen Jugend- und Juniorenmeister von 2017“, freute sich Trainer und Obmann Werner Ulreich. Auch seine Schwester Ivonne nahm am Wettkampf teil. Sie kam mit einer Weite von 38,10 Meter auch knapp an ihre persönliche Bestleistung heran. Am Donnerstag war Adam Wiener zur Nacht des Sports nach Pamhagen geladen, wo er in der Kategorie Aufsteiger des Jahres 2017 nominiert war. Trainer Werner Ulreich war in der Kategorie Trainer des Jahres 2017 aufgestellt (siehe auch Seiten 82 und 83).