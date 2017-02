Im Wiener Dusika-Hallenstadion fanden sich mit Yvonne Zapfel (Riedlingsdorf) sowie Adam und Ivonne Wiener (ATS Pinkafeld) auch drei Südburgenländer am Start. Für Zapfel ging mit einer Saisonbestleistung über 60 Meter Hürden und Platz vier die Hallenssaison zu Ende.

Starke Leistung. Yvonne Zapfel (r.) erzielte im Wiener Dusika-Hallenstadion eine neue Bestzeit. | BVZ, zVg

Trotzdem war sie nicht glücklich, im Gegenteil: „Megaärgerlich und unfair. Ich war eindeutig auf Bronze-Kurs, aber Ivona Dadic hielt mich wenige Meter vor dem Ziel zurück und behinderte mich erheblich.“ Doch es war nicht gut sichtbar und auch das Bildmaterial reichte nicht aus, „daher war ein Protest nicht möglich. Schade, dass eine Olympia-Teilnehmerin nicht fair verlieren kann. Sie gab ihren Fehler im Ziel zu und entschuldigte sich bei mir.“

Rein sportlich zeigte sich die Riedlingsdorferin war dennoch zufrieden. Zusätzlich kam sie am Sonntag unerwartet in das 60-Meter-Finale und belegte dort Platz sieben. Sie lief im Vorlauf auch noch einen neuen Landesrekord in 7,85 Sekunden. Adam Wiener wurde in der U18 bei der ÖM im Kugelstoßen Achter (12,15 Meter), Schwester Ivonne schaffte im Hochsprung mit 1,58 Meter Platz sieben. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und möchte bis zum nächsten Bewerb noch etwas an meiner Technik verändern“, so Ivonne Wiener. Bruder Adam meinte: „Es wäre zwar noch mehr drinnen gewesen, aber es hat noch ein wenig die Technik gefehlt.“