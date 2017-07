Auf der Linzer Gugl wurden die Staatsmeisterschaften ausgetragen. Die Pinkafelder Adam und Ivonne Wiener hatten jeweils das Limit im Speerwurf geschafft und durften für den ATS Pinkafeld an den Start gehen. Für sie war es die erste Teilnahme bei der Staatsmeisterschaft. Dabei schaffte Adam Wiener in der U18 die Sensation. Er holte sich als Jugendathlet die Bronzemedaille.

Persönliche Bestleistung durch perfekten Wurf

Die Siegerehrung fand gemeinsam mit der Allgemeinen Klasse statt. Für Wiener wäre es schon ein Erfolg gewesen, wenn er da unter die Top-Sechs gekommen wäre. Aber es kam noch besser: Mit guten drei Würfen kam er klar unter die Top-Acht und hatte deshalb noch drei weitere Versuche. Mit einem perfekten Wurf im sechsten Versuch, machte er die Überraschung perfekt.

Die geworfene Weite von 58,83 Metern bedeutete nicht nur persönliche Bestleistung, sondern gleichzeitig den dritten Platz. Adam Wiener führt nun die österreichische Bestenliste von der U18 bis U23 an. Seine Schwester Ivonne Wiener erreichte im Damen-Speerwurf den guten fünften Platz. Sie kam bis auf sieben Zentimeter an ihre im Vorjahr geworfene Bestleistung heran und absolvierte mit drei Würfen über 40 Meter einen tollen Wettkampf. „Mit diesen Leistungen können wir uns noch auf einige spannende Meisterschaften und tolle Platzierungen in diesem Wettkampfjahr freuen,“ meinte Trainer und Obmann Werner Ulreich.

Im Finale legte Zapfel noch einmal nach

Die Riedlingsdorferin Yvonne Zapfel startete beim Hürdenlauf über 110 Meter. „Im Vorlauf lag ich mit 13,98 bereits unter 14 Sekunden. Im Finale legte ich nochmals nach und holte mir so mit 13,92 Sekunden die Bronzemedaille“, so Zapfels Resümee. Ihre Erwartungen wurden damit erfüllt. Sie startet bereits wieder am 21. Juli in Wien bei einem Hürden-Meeting, wo sie den von ihr aufgestellten Landesrekord (13,88 Sekunden) nochmals verbessern möchte.