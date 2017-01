Die sonst als „Großeinkäufer“ bekannten Zuberbacher, müssen dieses Jahr etwas kürzertreten. Denn bisher gab es schon fünf fixe Abgänge zu verzeichnen. Der Schmerzhafteste ist sicherlich Ex-Kapitän Romeo Peischl. „Leider verlässt er uns. Wohin wissen wir noch nicht. Aber er war immer das Bindeglied zwischen Mannschaft, Funktionären und Fans. Das hat er unnachahmlich vorgelebt“, haderte Kristaloczi.

Roland Varga soll seinem Bruder helfen

Zu Peischl werden auch Krisztian und Csaba Szombati den SVZ verlassen. Wie auch Christopher Gaischnek, der in Hannersdorf eine neue Aufgabe fand. Selbiges gilt auch für Michael Puggler, den es nach Bocksdorf zieht. Auf der Haben-Seite stehen derweil immerhin auch schon zwei Zugänge. So wechselt „Trainer-Sohn“ Alex Gossy aus Unterschützen zum Klub nahe Rechnitz und auch ein Alt-Bekannter kehrt ins Südburgenland zurück: Roland Varga, vormals in Wiesfleck und bei einigen weiteren Stationen wie Bad Waltersdorf oder Lockenhaus, lässt seine Karriere in der letzten Klasse ausklingen. Dabei sind die Erwartungen an den 39-jährigen Bruder von Angreifer Attila immens, wie Kristaloczi berichtete: „Wir erwarten uns von ihm sehr, sehr viel. Ein klassischer Zehner, der seinen Bruder im Angriff unterstützen soll. Er kann auf viel Erfahrung zurückgreifen.“

Auch am „Grünen Tisch“ gab es eine endgültige Entscheidung. Das 3:0 gegen Mariasdorf wurde als Solches gewertet. Die Einsprüche der Mariasdorfer wurden abgewiesen. „Ich habe nichts anderes erwartet“, sagte Kristaloczi.

„Die Chancen standen ohnehin schlecht. Versucht haben wir es. Die Zuberbacher sollen glücklich werden mit diesem Sieg. Wir werden keine weiteren Schritte mehr diesbezüglich setzen“, so Mariasdorfs Trainer Fritz Kirnbauer.