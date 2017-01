Es wird ein extrem hartes Frühjahr für den SV Oberwart, der nach der Winterpause in akuter Abstiegsgefahr steckte, aber auch aufgrund seiner langen Historie einem (erstmaligen) Abstieg in die 2. Liga unbedingt entgehen will. Dafür braucht es aber Verstärkungen. Die Erste kam vom Nachbarn aus Neuberg, wo Innenverteidiger Akos Seper zuletzt kickte und nun beim SVO die Abwehr „stabilisieren“ soll, wie Obmann Michael Leitgeb der BVZ erklärte.

„Wir brauchen seine Kommandos und Anweisungen, denn ein richtiger Abwehrchef fehlte im abgelaufenen Herbst“, sagte das Oberhaupt weiter und konnte zumindest zu Wochenbeginn noch keinen weiteren Zugang vermelden. Dabei meinte es auch Fortuna nicht wirklich gut mit den Mannen vom Traditionsklub. So war man sich mit einem kroatischen Angreifer schon einig, aber dessen private Situation veränderte sich und so musste er „leider absagen“, wie Leitgeb bestätigte.

Dennoch fahndet man weiter nach einem Stürmer, einem Mittelfeldspieler und auch im Tor soll noch etwas passieren, denn zuletzt zerschlug sich ein Transfer von Eberaus Schlussmann Gabor Sipos. Gut möglich, dass nun der im Herbst als Nummer eins startende Safet Jahic wieder in den Fokus rückt. Leitgeb: „Wenn, dann brauchen wir eine Verstärkung. Sonst holen wir keinen neuen Schlussmann.“