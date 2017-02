Die „Tormaschine“ Sandi Hudorovic wechselt innerhalb der 1. Klasse – und das auch noch zum Herbstmeister aus Mühlgraben. Zuletzt war Hudorovic beim SC Loipersdorf tätig und erzielte im Herbst in 16 Spielen 14 Tore und war somit einer der Top-Scorer beim Traditionsverein. „Sandi ist ein schneller Spieler, der uns auf der Seite bestimmt weiterhelfen kann. Zudem war seine Statistik mit 14 Toren schon richtig stark“, sagte Trainer Josef Unger und fügte an: „Für uns war es notwendig, einen neuen, starken Spieler zu verpflichten, weil uns leider Rene Bauer und Borut Gerencer verlassen werden.“

So fiel die Wahl auf Hudorovic. Mit Vollgas Richtung 2. Liga Süd? Abwarten, denn Bauer verlässt den Verein und wird kommende Rückrunde für den Nachbarn aus Minihof-Liebau auflaufen. Neben dem Allrounder zieht es auch Borut Gerencer zurück in seine slowenische Heimat (3. Liga). „Borut war zwar nur mehr sporadisch im Einsatz, aber nichtsdestotrotz war er dennoch verdammt wichtig für uns“, berichtete Unger am Montagabend der BVZ.

Momentan steht der SV Mühlgraben an der Spitze, mit zwei Punkten Vorsprung vor dem ASK Rotenturm (30). Defensiv war man 2016 über weite Phasen sehr stabil, während es offensiv nicht immer ganz nach Wunsch verlief. Das war auch mit ein Grund für den Transfer von Hudorovic, der das Gebilde nun variabler macht und dem Chefcoach mehr Optionen lässt.