So viel steht fest: Mitte Juni wird die Fußballakademie (AKA) Burgenland zwei Tage lang aus allen Nähten platzen. Mit der Bundesfinal-Vergabe des Coca-Cola Cups trägt die AKA schließlich das Schluss-Event des größten österreichischen Nachwuchsturniers am 16. und 17. Juni aus.

| BVZ

20 Burschen- und neun Mädchenmannschaften werden dann in Mattersburg um die Titel kämpfen. Im Bubenbewerb des Coca-Cola Cups sind es traditionell die U12-Teams, die zum nunmehr 14. Mal antreten. Erst stehen dabei die Landesausscheidungen am Programm. Im Burgenland werden am 6. Mai (noch steht der Austragungsort nicht fest) die Top-Zwei ermittelt. Neben den 18 Teams aus allen neun Bundesländern ist noch Titelverteidiger Austria dabei, der 20. Platz wird als Wild Card unter den besten Dritten gelost. Im Vorjahr kam so etwa der SC Oberpullendorf zum nicht mehr erwarteten Finalgenuss. Im Mädchenbewerb sind es wiederum neun U16-Auswahlen aus verschiedenen Bundesländern, die den Sieg beim Coca-Cola Girls Cup ausspielen. Dieser wird 2018 übrigens zum vierten Mal ausgetragen.

Teamspielerinnen als weitere Fußballpromis

Der Coca-Cola Cup darf dabei auch auf Fußball-Prominenz bei der Unterstützung zurückgreifen. Auch diesmal ist Bayern-Profi David Alaba Schirmherr – er hat sich für das Bundesfinale ebenso angekündigt wie die beiden Botschafterinnen Laura Feiersinger und Manuela Zinnsberger, MIttelfeldspielerin und Torfrau des im Jahr 2017 so erfolgreichen österreichischen Frauen-Nationalteams.

Klar, dass die Vorfreude bei Christian Illedits, AKA-Aufsichtsratsvorsitzender, dementsprechend groß ist: „Die Fußballakademie Burgenland fühlt sich geehrt Österreichs größtes Nachwuchsturnier gemeinsam mit dem ÖFB und Coca Cola ausrichten zu dürfen. Das Turnier ist ständig gewachsen und findet bei uns optimale Bedingungen vor.“ Das sieht auch AKA-Geschäftsführer Oliver Snurer so: „Wir freuen uns über den Zuschlag und erwarten natürlich auch viele Gäste hier.“

Zuletzt wurde die Anlage Anfang November für das U18-Länderspiel Österreich gegen Polen genutzt, auf rot-goldener Nachwuchsebene ist der alljährliche BFV-Talentetag die größte Veranstaltung. Das Coca-Cola Cup-Bundesfinale werde jedenfalls das größte bislang dagewesene Event in der Fußballakademie sein. Seitens der AKA sei man bereits gut gerüstet, lediglich die Unterbringung der 29 Teams vor Ort müsse noch abgeklärt werden.