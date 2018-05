Die Kids der Neuen Mittelschule Markt Allhau feierten unter der Woche einen durchaus historischen Erfolg. Während die Mannschaft von Betreuer Christian Kirnbauer im Herbst mit der EMS Oberwart eine Mittelschule mit Sportschwerpunkt aus dem Bewerb kickte, bezwangen die Youngers im 16tel-Finale die Sport-NMS Güssing und die iNMS Jennersdorf. Der Weg ins Viertelfinale war somit frei.

Dabei galt es, in zwei Turnieren in Oberschützen und Markt Allhau einen Platz unter den ersten Zwei zu erzielen, um ins Halbfinale einzuziehen. Die jungen Fußballer von Lehrer Christian Kirnbauer schafften die Sensation und zogen völlig überraschend ins Burgenland-Halbfinale ein. Dabei ließen die Youngers die beiden Schulmannschaften aus Oberschützen hinter sich. Das BRG Oberpullendorf war zu stark, die Mittelburgenländer wurden mit sechs Siegen aus ebensovielen Spielen souverän Erster.

Eine außergewöhnliche Leistung an der Schule

Christian Kirnbauer zog Resümee: „Dieser Erfolg bedeutet für mich sehr viel, denn in Markt Allhau gibt es keinen Fußball-Schwerpunkt. Aufgrund der viel geringeren Auswahlmöglichkeiten an Spielern, die wir im Gegensatz zu anderen Schulen hatten, ist die Leistung wirklich außergewöhnlich und einmalig in unserer Schulgeschichte.“ Der Markt Allhauer geht sogar noch einen Schritt weiter: „Man kann ohne Übertreibung von einer großen Sensation sprechen.“