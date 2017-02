Die Olympiasiegerin schied beim letzten Bewerb im slowenischen Rogla schon früh aus, sie stürzte beim Lauf gegen die Russin Ekterina Tudegesheva.. „Natürlich ist es ärgerlich. Sie blieb beim Tor hängen, die Chance war vorbei“, resümierte Betreuer Tobias Holzer. Dujmovits verpasste das Finale der Top-16, ebenso wie Sabine Schöffmann und Daniela Ulbing.

Jud fühlte sich beim Training sehr gut

Die 30-Jährige ist aber schon wieder bereit für das nächste Rennen. Ab Freitag startet der Parallel-Riesenslalom in Bankso (Bulgarien) – ein weiterer (Zwischen)stopp vor dem Saisonhöhepunkt – der WM in der Sierra Nevada, die Ende Februar/Anfang März steigt. „Der Fokus ist auf ein gutes Ergebnis gerichtet“, so Holzer abschließend.

Mühlgrabens Snowboardcrosser Sebastian Jug startete am Wochenende beim Snowboardcross-Europacuprennen in Grasgehren (Deutschland). „Es war kein schlechtes Rennen, ich habe mich beim Training sehr gut gefühlt“, erzählt Jud. Durch die weite Anreise von Amerika nach Österreich und mit dem Auto nach Deutschland, war Jud noch müde: „Die Stimmung war noch nicht so gut, der Jetlag machte mir ebenfalls zu schaffen.“ Den Lauf im Achtelfinale entschied er noch für sich, im Viertelfinale lief es nicht so gut, er landete auf Platz 15. „Ich habe das Europacuprennen eher als Training mitgenommen. Jetzt freue ich mich schon auf den Weltcup in Bulgarien.“

Am Montagmittag hob er mit dem Flieger in Richtung Sofia ab. Heute, Mittwoch, steht bereits ein Training auf dem Kurs am Programm. Morgen, Donnerstag, hofft er dann, sich in der Quali für den Hauptbewerb qualifizieren zu können.