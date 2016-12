Obmann Michael Leitgeb und sein Funktionärsteam verhandeln aktuell – wie viele andere Vereine – intensiv mit Spielern. Trainer Raimund Krumai und sein Co Robert Horvath wünschen sich drei, wenn nicht vier neue Akteure als Verstärkung.

Horvath tauscht sich nicht mehr selbst ein

Co-Trainer Robert Horvath weiß, dass nur so der Klassenerhalt (aktuell fehlen dem Vorletzten zumindest sechs Punkte auf einen wahrscheinlichen Nichtabstiegsplatz) möglich ist. „Wir haben zwar schon mit einigen Spielern gesprochen, es gibt aber noch keine Fixzusagen.“ Auf dem Wunschzettel stehen vor allem ein Innenverteidiger, ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer. „Natürlich müssen wir schauen, was möglich ist,“ so der Co-Trainer.

Er spielte zuletzt beim Hallenturnier in Güssing und wird auch diese Woche in Oberwart selbst im Einsatz sein. Im Frühjahr wird er aber nur mehr an der Seite neben seinem Trainer stehen. „Ich fühle mich körperlich nicht so fit, dass ich selbst einlaufen könnte. Am Rasen ist es schon anstrengender, als in der Halle.“ Obmann Michael Leitgeb möchte ebenfalls noch keine Neuzugänge vermelden, sagt aber: „Es sieht sehr gut aus, dass wir in der kommenden Woche schon Abschlüsse vermelden könnten. Wir sind mit vielen Spielern in Verhandlungen, werden uns aber in keine finanzielle Abenteuer stürzen.“