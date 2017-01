Trainer Wolfgang Halper und der SV Kirchfidisch trennten sich in der Vorwoche in beiderseitigem Einvernehmen. Nach acht Jahren war es für Obmann Georg Posch Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Ein wenig Wehmut schwang beim Oberhaupt aber doch mit, denn die Leistungen von Halper waren über viele Jahre richtig stark und wollen auch gewürdigt werden. Dabei hofft man aber, Halper als Funktionär zu halten.

Junge Mannschaft für die Zukunft geformt

Posch dazu: „Ohne Halper gebe uns und den Verein in dieser Form sicher nicht mehr. Wir haben unter seiner Führung vernünftig Fußball gespielt und sind immer nur knapp am Wiederaufstieg in die 1. Klasse Süd gescheitert.“ Dabei wollte es der Obmann nicht missen, Halper für die vergangenen Jahre zu danken, auch wenn mit Didi Steurer der neue Trainer schon in den Startlöchern steht.

Neben Halper wird es auch innerhalb des Kaders zu Veränderungen kommen. So wurden Martin Baranyai und David Lippai schon abgegeben und im Gegenzug Ralph Ivants und Jörg Wölfer aus Kohfidisch verpflichtet. „Das wird wohl so stattfinden“, meinte auch Kohfidischs Obmann Hans-Peter Polzer. Zurück in den Kader kehrt auch Rene Posch, der zuletzt in der Halle den Chefcoach gab.

Für das Frühjahr rechnet sich der Kirchfidischer Chef nur mehr wenige Chancen aus, „Tobaj ist schon zu weit weg“. Vielmehr geht es ihm darum, dass für das kommende Jahr eine junge Truppe formiert wird. „Vielleicht schaffen wir dann nach neun Jahren endlich das große Ziel.“