Gernot Kerschbaumer startete am vergangenen Sonntag bei der Sprint-Qualifikation auf der Burg von Bellinzona. In den jeweils drei Vorläufen für die Frauen und Herren musste ein Platz unter den ersten 17 erreicht werden, um sich für das Finale zu qualifizieren. Der Südburgenländer verpasste mit nur einer Sekunde den Einzug in das Finale knapp.

Abhaken und auf den Wald fokussieren

„Natürlich hatte ich mir auch für den Sprintbewerb viel vorgenommen. Dass dann schon im Vorlauf Endstation war, ist schon enttäuschend. Nun heißt es, abhaken und auf die Walddisziplinen fokussieren. Es war ja erst der erste Bewerb“, sagte Kerschbaumer am Montag. Seine Kollegen Robert Merl und Matthias Reiner waren Österreichs einzige Herren, die sich für das Finale qualifizieren. Bei den Frauen waren es mit Ursula Kadan, Laura Ramstein, Anna Nilsson-Simkovics und Anja Arbter gleich vier Sportlerinnen.

Hatte nicht seinen besten Tag. Gernot Kerschbaumer verfehlte um nur eine Sekunde den Einzug ins Finale des Sprintbewerbes. Heute, Mittwoch, will er dafür im Finale der Mitteldistanz angreifen. | zVg

Im Finale – ohne Gernot Kerschbaumer – warteten spannende Routenwahlentscheidungen im Tessiner Städtlein von Mendrisio. Robert Merl zeigte eine starke Leistung und belegte Rang 15. Bei den Damen sorgte Ursula Kadan mit Platz 24 für Österreichs beste Platzierung.

Gestern, Dienstag, startete er in der Qualifikation in der Mitteldistanz, wo er sich für heute Mittwoch, für das Finale qualifizieren wollte. Morgen, Donnerstag, steht die Mixed-Staffel auf dem Programm.