Die Europameisterschaft Anfang Mai in Tessin (Schweiz) wird sehr steil werden. Darüber sind sich Österreichs Athleten einig. Bis Gründonnerstag bereiten sie sich daher genau in diesem Gebiet in Tessin auf die EM vor. Auch die Athleten des HSV Pinkafeld – Gernot Kerschbaumer, Helmut und Richard Gremmel – nutzen die Trainingstage, um sich für den Saisonstart zu wappnen.

Erster Vergleich für den Wettkampf

„Wer auch immer zur Europameisterschaft fahren wird, hier können wir jedenfalls super trainieren“, berichteten die drei unisono. Gleich am zweiten Trainingstag hatten sie die Möglichkeit, sich mit dem norwegischen Nationalteam - darunter dem mehrfachen Langdistanzweltmeister Olav Lundanes - über einen Langdistanz-Trainingswettkampf zu vergleichen.

Die Herren hatten bei der 12,8 Kilometer langen Strecke (Luftlinie) rund 1.100 Höhenmeter zu bewältigen. „Das war der steilste Wettkampf meiner Karriere. Aber im Tessin ist es in den Wäldern überall so steil, damit muss man sich abfinden und positiv denken“, resümierte Gernot Kerschbaumer. Zufrieden durfte Österreichs Routinier auch mit dem Ergebnis sein. Nach einer Stunde und 46 Minuten belegte er mit nur zwei Minuten Rückstand auf Lundanes den zweiten Platz. „Mit dem Lauf und meinem Resultat bin ich zufrieden. Durch die GPS-Analyse sehe ich auch, wo ich die zwei Minuten liegen gelassen habe“, so Kerschbaumer.

Nachdem es erst sein erster Saisonwettkampf war, bekam er auch die Bestätigung dafür, dass er gut unterwegs in Richtung Saisonauftakt ist.