In der vergangenen Woche lief es für den Pinkafelder HSV-Athleten Gernot Kerschbaumer in der Schweiz noch nicht nach Wunsch. Und dann das: Nach vielen Jahren harter Arbeit, holte er sich nach einem starken Finish am Wochenende über die Langdistanz die Bronzemedaille. Er musste sich nur knapp dem vierfachen EM-Medaillengewinner Matthias Kyburz (Schweiz) und dem Langdistanz-Dominator Olav Lundanes (Norwegen) geschlagen geben.

„Das war nichts für schwache Nerven, im Ziel zu warten, bis das Endergebnis feststand. Bronze bei der Europameisterschaft, ich bin einfach überwältigt“, resümierte Kerschbaumer nach dem Rennen euphorisch. „Ich konnte alles so umsetzen, wie geplant. Bei 15 Kilometern mit 1.000 Höhenmetern wird man schon mal müde zwischendurch. Aber da zwang ich mich dazu, konzentriert bis ins Ziel zu bleiben.“

Zwei Tage zuvor hieß es zuerst nur Platz fünf

Zwei Tage zuvor hatte Kerschbaumer mit der Mixed-Sprint-Staffel bereits den sensationellen fünften Platz, nur zehn Sekunden hinter Bronze, erreicht. „Die Mixed-Sprint-Staffel ist immer ein besonderes Erlebnis. Die Kulisse ist ein Wahnsinn. Und wenn das Team dann auch noch so stark unterwegs ist, erhöht das die Freude am Rennen gewaltig. Ich bin einfach nur überglücklich, dass wir einen Diplomplatz erkämpften“, war sich das Quartett einig.