Pinkafelds Klassekicker Benjamin Posch steht dem SC Pinkafeld im kommenden Frühjahr der BVZ Burgenlandliga nicht mehr zur Verfügung. Er verlässt den Verein in Richtung 1. Klasse Süd zum ASKÖ Korkisch Rotenturm. Während der Spieler sich im Internet Zeit nahm, um seinen treuen Fans zu danken, fand sein Trainer Thomas Pratl ebenfalls nur lobende Worte über ihn. „Wir danken ihm für seinen Einsatz für den SC Pinkafeld auf dem Platz.“

Er war im vergangenen Winter die tragende Säule eines Organisationsteams, dessen Vorschläge dazu beigetragen haben, dass der SC Pinkafeld die Herausforderungen des Jahres 2016 so gut meistern konnte. „Benis“ Worte des Dankes können daher alle Spieler und Funktionäre des Vereins nur erwidern. Posch ist ein guter Freund von Pratl und wird dem Verein aber auch weiterhin zur Verfügung stehen. Er wechselt ab sofort in die sportliche Leitung. In Rotenturm wird der Südburgenländer dafür den ASKÖ in der Defensive verstärken.

„Wir suchten einen jungen österreichischen Defensivspieler und haben diesen mit Posch gefunden“, sagte Ro-tenturms Sektionsleiter Christoph Tomiszer. Dem ehemaligen SCP-Kicker gelang bereits mit dem ASK Schlaining 2014/15 der Aufstieg von der 1. Klasse in die 2. Liga Süd. „Posch passt perfekt in unsere Mannschaft rein.“

Kadermäßig strebt man beim Traditionsverein aus Rotenturm keine weiteren Veränderungen mehr für die Rückrunde an.