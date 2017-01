Die Sportlerin aus St. Martin in der Wart war kurz vor dem Jahresabschluss 2016 in Tasmanien (Australien) am Start. Sie fuhr gute Ergebnisse ein und erreichte beim ersten Kriterium gleich den fünften Rang. In den darauffolgenden Tagen sammelte sie einige dritte, vierte und fünfte Plätze bei den Bahnrennen.

Verena Eberhardt legt keine Renn-Pause ein

Die Südburgenländerin gewann außerdem das Punkterennen in Launceston und Vorläufe einiger 1.000 Meter Handicaps. Am letzten Tag in Burnie wurde sie Zweite im Scratchbewerb und erzielte Platz drei im Punkterennen. Für die Südburgenländerin war es eine gute Erfahrung und mit den Handicap-Rennen eine ganz andere Art, die man so in Europa nicht kennt. „Ich bin froh, den Entschluss gefasst zu haben, bei diesen Läufen teilzunehmen. Es hat wirklich Spaß gemacht“, sagte die 22-Jährige. Eine Pause legt sie nicht ein, denn in dieser Woche stehen für die Sportlerin noch zwei Bewerbe der „Bay Crits“ an der Küste Australiens auf dem Programm. Sie bereitet sich so auch in den kalten Wintermonaten gezielt auf die kommende Saison vor.