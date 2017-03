BVZ

Die 22-Jährige aus St. Martin in der Wart war in den letzten Wochen auf der Bahn sehr aktiv. Am Samstag bestritt sie dann ihr erstes Rennen über 80 Kilometer auf der Straße. Gemeinsam mit Eberhardt waren noch sechs Kolleginnen vom „Maaslandster Veris CCN International Cycling Team“ am Start. Die Südburgenländerin wurde 23. – und zeigte sich zufrieden.

Einen Tag darauf nahm sie beim UCI-Rennen „Dretse Acht van Westerveld“ teil. Am Start waren 20 UCI-Teams, die weltbesten Straßenfahrerinnen absolvierten die 143 Kilometer lange Strecke. Für Eberhardt wurden die schon von Beginn an hohe Geschwindigkeit und der starke Wind zum Verhängnis. Die Starterzahl wurde auf ein Drittel minimiert, auch Eberhardt musste das Rennen aufgeben. „Es war brutal und ich kann nur Respekt an alle Fahrerinnen aussprechen, die den Bewerb beenden konnten. An die Regeländerung der UCI (Anmerkung: 20 Weltranglistenpunkte als Voraussetzung für ein individuelles Startrecht oder eine Nominierung) muss ich mich erst gewöhnen.“ Ergo ging Verena Eberhardt auch mit gemischten Gefühlen aus dem ersten holländischen Rennwochenende heraus.

Vorerst bleibt sie im Norden und setzt nach wie vor den Fokus auf die Bahn. Kommenden Freitag und Samstag bestreitet sie in Gent (Belgien) ein zweitägiges internationales Bahn-Meeting.