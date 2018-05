Die Südburgenländerin startete am Wochenende beim zweitägigen Grand Prix Fliegerhorst in die Straßensaison. Am Samstag stand für die Elite-Damen ein Straßenrennen über 69 Kilometer auf dem Programm. Verena Eberhardt verpasste dabei die erste wichtige Attacke und musste sich am Ende mit Platz zwölf zufriedengeben.

„Freue mich natürlich sehr über den Start“

Der Bewerb am Tag darauf war ein Kriterium über 30 Kilometer und führte, wie auch am Samstag, über die Betonplatten des alten Fluggeländes. Schon in den ersten Zwischensprints setzte sich die Radsportlerin gut in Szene und gewann zwei Wertungen. Im Laufe des Rennens fuhr Eberhardt einige Punkte mehr ein und erreichte am Ende mit 18 Punkten den zweiten Platz. Eberhardt erzielte damit ihren ersten Podiumsplatz auf ihrer Lieblingsstrecke in Österreich.

„Ich freue mich natürlich sehr, mit diesem Resultat in die Straßensaison zu starten. Ich ging ohne Erwartungen in den Bewerb, immerhin stehe ich erst seit vier Wochen wieder im Training.“ Kommenden Freitag kehrt sie wieder auf die Bahn zurück, dann steht für sie ein UCI-Omnium in Prostejov (Tschechien) auf dem Programm. „Ich hoffe natürlich, dass ich die starke Form von der Straße auch auf die Bahn mitnehmen kann.“