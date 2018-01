Die Athletin aus St. Martin an der Wart nahm bei den Frauen UCI-Bewerben im Zuge des Sechstagesrennens in Bremen teil. Nachdem die 23-Jährige im vergangenen Jahr die Sixdays ausließ – sie befand sich in Australien – kehrte sie heuer fast schon traditionell auf die 166 Meter-Bahn in Deutschland zurück. „Ich liebe die Bahn, weil sie so extrem kurz ist. Die Bewerbe sind dadurch sehr schnell und es fühlt sich fast wie Achterbahnfahren an“, berichtet die Sportlerin des RSC ARBÖ Südburgenland.

Vorbereitungen für die WM in Apeldoorn

Mit den Weltcup-Ergebnissen kann sie absolut zufrieden sein, sie wurde in der Gesamtwertung des Omnium Siebente. Am zweiten Tag fuhr sie außerdem das 180 Runden lange Madison gemeinsam mit der Slowakin Alzbeta Bacikova. Trotz zuvor nur zweimaligem Training auf der Wiener Bahn, ließ sich auch dieses Ergebnis sehen. Die beiden Sportlerinnen belegten den achten Platz. Eberhardt sammelte weitere wertvolle Punkte im Omnium. Somit ist sie auch für die WM von 28. Februar bis 4. März in Apeldoorn, Holland, qualifiziert.

Zudem boten die Bewerbe eine gute Rennbelastung vor dem letzten Bewerb. Am Wochenende nahm Eberhardt dann nämlich beim Weltcup in Minsk teil. Die Reise nach Weißrussland lohnte sich. Im Punkterennen fuhr sie auf den starken fünften Platz. Am zweiten Tag unterstrich sie mit Rang neun im Omnium und zwölf im Scratch ihre gute Form. „Es waren die besten Ergebnisse im Weltcup überhaupt“, strahlte sie nach ihren beiden Top-Ten-Plätzen.