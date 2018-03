Verena Eberhardt ist nach ihrer Teilnahme bei der Bahn-WM in Apeldoorn zu Hause angekommen. Sie startete gleich am ersten Wettkampftag in den Scratch-Bewerb. Die Südburgenländerin fuhr ein aktives Rennen und folgte zwölf Runden vor Ende der Attacke von Lydia Gurley aus Irland. Nach ein paar Runden schloss sie auf, doch in den darauffolgenden Runden ging alles ganz schnell.

Sensation zum Greifen nah

Zuerst sah es noch kurzfristig nach einer Sensation aus. Hätte das Feld noch weiter mit der Nachfahr-Arbeit gezögert, wären Gurley und Eberhardt tatsächlich als Führende und somit Medaillengewinnerinnen ins Ziel gekommen.

Die Top-Favoritinnen gingen das Risiko aber nicht ein und so wurde schon fünf Runden vor Schluss der Sprint im Feld eröffnet. Eine überragende Kirsten Wild und andere Fahrerinnen rasten an Eberhardt vorbei, die Südburgenländerin rettete sich noch auf den elften Platz.

Das 25 Kilometer lange Punkterennen fand dann erst nach drei Ruhetagen am Sonntag – dem letzten Wettkampftag – statt. „Für mich war es das Schlimmste, so lange warten zu müssen. Ich war schon so im Rennmodus und musste mich dann versuchen, bestmöglich abzulenken, um nicht zu früh zu verspannen“, berichtet die Sportlerin des RSC ARBÖ Südburgenland. Der Neustart in das Renngeschehen fiel ihr dann auch nicht leicht, denn im Punkterennen war sie nicht ganz zufrieden. „Ich hatte am Sonntag das Gefühl, meinen Körper nicht ganz ans Limit pushen zu können, die Beine waren aber top.“ Am Ende gab es für sie beim 100-Runden-Punkterennen den 14. Platz.

Aufschlussreiche WM für Eberhardt

Die 23-Jährige blieb damit nur knapp unter ihren angepeilten Top-Ten-Platzierungen. „Ich hatte mich super vorbereitet und war um einiges stärker drauf, als bei der letzten WM. Im Scratch-Rennen konnte ich das gut beweisen. Dass ich im Punkterennen nicht ganz zufrieden war, gibt mir Aufschluss darüber, dass ich mich noch in ein paar Bereichen verbessern muss.“ Nach ihrer zweiten WM-Teilnahme geht sie jetzt in ihre wohlverdiente Saisonpause.