Der Ausschluss von Kirchfidischs Dominik Pallanich nach nur 13 Minuten, sollte das geringste Übel für die Gäste bleiben. Zuvor erwischten die Heimischen den besseren Start in die Partie und kamen gleich zu Beginn zu einigen Möglichkeiten. „So komisch es klingt, aber nach dem Ausschluss sind wir ein wenig besser reingekommen“, meinte Kirchfidischs Sektionsleiter Christian Schaffer. Sulz wurde in die eigene Hälfte zurückgedrängt, aber die Gäste scheiterten bei nahezu jedem Angriff. Auch der Ausschluss von Sulz Schlussmann Dominik Mayer, der einen Ball außerhalb des Strafraumes mit den Händen aufnahm, bewirkte für die Kirchfidischer wenig Positives. Nach einem Konter der Sulzer, setzte es noch vor Ende der ersten Halbzeit den nächsten Rückschlag für die Steurer-Elf. Martin Boa traf glücklich zur Führung der Sulzer. Nach der Pause drückten die Gäste auf den Ausgleich, der dann auch in der 57. Minute durch Matthias Wagner gelang. Eine super Kombination zwischen Matthias Ballmüller und Martin Boa vollendete dann Arnold Zimmerl zum 2:1, ehe Boa das Spiel entschied.