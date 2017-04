Ein 0:1 gegen den Tabellenführer, dazu drei Rote Karten und ein aufgebrachtes Publikum – es gab schon ruhigere Freitagabende rund um die schöne Sportanlage beim SV Stuben.

| BVZ

Dabei zeigte man im Lager des SVS Verständnis für die knappe Niederlage gegen Kohfidisch – im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft – und selbst die Roten Karten für Manuel Glatz und Nik Ablinger waren zu geben, wie Stubens Obmann Konrad Renner versicherte, aber viel mehr störte den langjährigen Funktionär, die Leitung des Unparteiischen Manuel Gregorits.

„So eine Arroganz an den Tag zu legen, da hört sich der Spaß irgendwann auf“, erklärte Renner und kritisierte weiter: „Viele Dinge kann er sich ganz einfach auch sparen.“

Schon früh ging es zur Sache, denn vor dem später entscheidenden 0:1 durch Zoltan Jozsi, lagen zwei Kicker benommen am Boden, wie Stubens Obmann erzählte: „Natürlich kann Gregorits nicht wissen, dass danach ein Tor fällt und das machen wir ihm auch nicht zum Vorwurf, aber die beiden sind mit den Köpfen zusammengekracht und blieben benommen liegen. Die Gesundheit der Spieler ist das oberste Gebot und sollte geschützt werden. Damit war das Publikum angeheizt.“

So sehr, dass es nach Schlusspfiff keinen schönen Abgang für Gregorits gab, der das in seinem Bericht an den BFV auch ausführte, wobei Renner und seine Kollegen das so nicht hinnehmen wollten: „Das grenzt schon fast an Verleumdung und natürlich werden wir das in dieser Form nicht hinnehmen, denn Lügen werden wir uns nicht gefallen lassen.“