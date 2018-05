Die 1:4-Niederlage gegen St. Martin an der Raab wog beim SC Loipersdorf-Kitzladen schwer. Der Verein ist im Abstiegskampf mittendrin, statt nur dabei. Und nach der Heimpleite kam es noch dicker: Trainer Günter Rosenkranz teilte der Klubleitung mit, nicht mehr als Trainer zur Verfügung zu stehen. „Es liegt ihm sehr viel am Verein, er will dadurch ein Zeichen setzen und für einen frischen Impuls im Abstiegskampf sorgen“, erklärte Sektionsleiter Roland Szander die Gründe. „Laut ihm arbeitet der Vorstand sehr gut und es sei auch etwas mit dem Verein möglich“, fügte Szander noch an.

Vor dem wichtigen Spiel gegen Jabing steht der SC nun ohne Trainer da. „Wir haben jetzt sechs Endspiele“, berichtete der Sektionsleiter die Lage. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest, soll bis zum Match aber bereits fixiert sein. Konkrete Überlegungen hätte es bis zum Rücktritt von Rosenkranz noch nicht gegeben, „aber wir hatten das schon im Hinterkopf“.

Die Loipersdorfer holten in der bisherigen Rückrunde noch keinen Sieg, auch wenn die Ergebnisse oft knapp waren. Mit 22 Punkten steht die Truppe zwar noch auf dem zwölften Tabellenplatz, vor Sankt Michael, Welgersdorf und Oberschützen, der Vorsprung beträgt jedoch nur mehr wenige Zähler. Die Duelle gegen Sankt Michael und Oberschützen stehen außerdem noch bevor.

Es gibt außerdem noch ein weiteres Problem für Loipersdorf-Kitzladen: Im Falle von zwei BVZ-Burgenlandliga-Absteigern würden automatisch vier Teams aus der 1. Klasse Süd absteigen. „Bei vier Absteigern erwischt es uns sicher“, meinte Szander. Auf Buchschachen fehlen bereits sieben Punkte. Auch mit einem Sieg im direkten Duell würde es für den SCLK dann extrem schwer.