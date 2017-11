Auf dem Weg zum Herbstmeistertitel war Grafenschachens Tormann Thomas Lucsanics einer der Konstantesten. Der junge Tormann, der sich beim Nachbarn aus Pinkafeld erste Meriten verdiente und auch BVZ Burgenlandliga-Spiele in seiner Vita stehen hat, will mit dem SCG nun in die 2. Liga. Dabei verriet er der BVZ, wie man dieses Unterfangen angehen will.

BVZ: Was waren die Gründe für den Höhenflug im Herbst 2017?

Thomas Lucsanics: Unser Erfolgsgeheimnis war sicher der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Wir haben keine Einzelkämpfer, sondern sind ein Team. Jeder kämpft dabei für jeden und das schließt nicht nur die elf Spieler auf dem Platz mit ein, sondern auch die Ersatzspieler, die nicht ganz so oft zum Einsatz kamen. Unser Kader ist groß, aber der Zusammenhalt unglaublich. Ich bin stolz, Teil dieser Elf zu sein.

Welchen Stellenwert genießt die Winterkrone?

Die ist etwas ganz Besonderes. Ich denke, man hat nicht oft die Chance, Meister oder Herbstmeister zu werden und deshalb bin ich schon sehr stolz, jetzt den ersten Titel feiern zu dürfen.

Geht es nun in die 2. Liga?

Wir müssen weiter hart an uns arbeiten, um auch im Frühjahr oben mitspielen zu können. Ich bin aber überzeugt, dass uns das gelingt.

Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren kam es zum Wechsel von Pinkafeld zum SCG – dein Fazit?

Ich fühlte mich von Beginn an wohl und war sofort Teil der Mannschaft. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für das Vertrauen des Vereines bedanken, der mir trotz damaliger Verletzung die Chance gab.