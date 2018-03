Als sehr, sehr wahrscheinlich kann man eine Austragung beim SC Pinkafeld gegen den Tabellenführer aus Mattersburg sehen. Der Traditionsklub wurde vom „großen“ Schneetreiben der vergangenen Tage und Wochen nämlich quasi nur gestreift und sofern der erste Gegner aus Mattersburg seine Zustimmung erteilt, wird am Wochenende auch erstmals wieder um Punkte gekämpft. „Wir bereiten uns auch auf ein Spiel vor und wir gehen von einem Spiel aus“, so der Sportliche Leiter Benjamin Posch.

Punkte ist dabei ein gutes Stichwort, denn derer hat der SCP schon 28 und steht im vorderen Tabellendrittel. Etwas, was in den letzten Jahren kurz nach der Winterpause eigentlich nie der Fall war und wo man oft sehr lange im Abstiegskampf kleben blieb. Das ist in diesem Jahr ein Fremdwort, denn Dominik Luif und Kollegen schrauben in anderen Sphären herum und genau das will man 2018 auch prolongieren. „Ein fixes Saisonziel gibt es nicht, aber einstellig abschließen wollen wir schon. Bleiben wir auf einem ähnlichen Platz, wie nach der Hinrunde, wäre das ein riesiger Erfolg“, so Posch, wobei er und seine Funktionärskollegen im Winter die Füße still- und den Kader beisammenhielten. Das war auch genau so gewollt. „Wir haben immer betont, dass wir uns, wenn, nur zukunftsorientiert verstärken. Das war nicht möglich und wir sahen auch keinen Grund irgendetwas zu verändern.“

Konstanz und Kontinuität hielt Einzug. „Man sieht schon, dass wir eingespielt sind und gewisse Abläufe sehr gut funktionieren. Das ist durchaus von Vorteil“, erklärte Posch abschließend.