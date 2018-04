Nach der 1:3-Niederlage in Neuhaus am Klausenbach wird die Luft für Welgersdorf immer knapper. Von einem „Schicksalsspiel“ gegen den UFC Oberschützen sprach gar Funktionär Dietmar Kaiser. „Da müssen drei Punkte her! Gegen welchen Gegner willst du sonst gewinnen, wenn nicht gegen den Letzten?“, forderte der Verantwortliche. Er hoffe auf einen „Befreiungsschlag“ seiner Mannschaft und möglichst viele Tore. Mit 13 Punkten befinden sich die Welgersdorfer im unteren Drittel der Tabelle.

Punkte gefordert. Für Oberschützen und Goalie David Marton ist ein Sieg quasi Pflicht. | BVZ, Fenz

„Wir müssen endlich Tore schießen“, forderte derweil Oberschützen-Obmann Werner Stecker von seiner Mannschaft. Für ihn gäbe es noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt, wenn ein Sieg gegen Welgersdorf rausspringen würde. Im Falle einer Niederlage könne man laut dem Obmann mit den Planungen für die 2. Klasse beginnen. Mit nur zwei Siegen aus 18 Spielen und sechs Punkten stehen die Oberschützener im Tabellenkeller.

Es müssen endlich Tore fallen

Die letzten Duelle gingen alle an Oberschützen. In der Hinrunde setzte sich die Stecker-Elf durch Tore von Adam Toth und Michael Ritter mit 2:0 durch. Zuvor traf man in der Saison 2013/14 aufeinander, hier setzte sich Oberschützen mit 7:0 und 4:1 ebenfalls deutlich durch. In dieser Rückrunde konnten beide Teams nicht mit großartigen Ergebnissen auffahren. Sowohl Welgersdorf als auch Oberschützen unterlagen in den letzten drei Spielen. Um zum Rest aufzuschließen, brauchen beide den „Dreier“.