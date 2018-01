Die Augen wurden groß, als die Funktionäre des ASK Goberling am ersten Tag des neuen Jahres die Sportanlage betraten, denn ein noch unbekannter Täter hatte in der Silvesternacht mit seinem Pkw einige Runden am Sportplatz gedreht.

„Er hat unseren Platz schön hergerichtet“, atmete Sektionsleiter Christoph Kuh durch: „Wir hatten erst vor Kurzem neue Rasenziegel gelegt, die noch nicht ganz verwachsen waren und so hat er einige Spuren reingefahren und teilweise Ziegel rausgerissen.“

Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits erstattet, laut Kommentar auf der vereinseigenen facebook Seite soll es dank „aufmerksamer Zeugen“ schon „einen konkreten Verdacht“ geben: „Für denjenigen wäre es besser, sich sofort bei der Polizei zu melden. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich laut Kuh derzeit nur schwer abschätzen: „Die Rasenziegel waren nicht so billig.“