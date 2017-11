Schulleiter Robert Antoni, selbst jahrelang im Nachwuchs des SV Güssing und als Trainer tätig, setzt auch in Zukunft auf den Sportverein. Unter der Woche wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen dem SV Güssing und dem BORG (Bundesoberstufenrealgymnasium) unterschrieben.

Sport wird an schulische Anforderung angepasst

Der SV Güssing ist seit Jahrzehnten über die Landesgrenzen hinweg für seine ambitionierte und ausgezeichnete Nachwuchsarbeit im Fußballsport bekannt. „Nun möchte man mit diesem weitsichtigen Engagement dem eigenen Nachwuchs neue Möglichkeiten bieten“, meint der Sportliche Leiter Hannes Winkelbauer, der zugleich auch als Cheftrainer werkt.

Schulleiter Robert Antoni weiß um die Wichtigkeit der Kooperation Bescheid: „Wir können nicht mehr die Augen davor verschließen, dass Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Matura durch neue Prüfungsformate einen höheren Aufwand betreiben müssen. Somit bleibt oft immer weniger Freizeit.“

Daher wird das Sportangebot an der Schule an die neuen Anforderungen der Jugendlichen und an die Wünsche der Vereine angepasst. Oberste Prämisse ist die Optimierung des Zeitmanagements für die GSV-Talente zugunsten der schulischen Leistungen. „Natürlich immer in Kombination mit dem Vereinsfußball“, so Antoni.

Kooperation ein wichtiger Schritt

Hannes Winkelbauer dazu: „2016 hat sich der SV Güssing mit dem neuen Vorstand das Ziel gesetzt, die eigenen Nachwuchsspieler noch besser und professioneller auf den Erwachsenenfußball vorzubereiten. Mit dieser Kooperation ist uns wieder ein großer Schritt gelungen, der den jungen Spielern und dem Verein nachhaltig sportlichen Erfolg bringen wird.“