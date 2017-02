Bei der Generalprobe für Olympia konnten die Österreicherinnen nicht um die Vergabe der Stockerlplätze eingreifen. Julia Dujmovits musste sich ihrer Konkurrentin Tomoka Takeuchi geschlagen geben und kam in beiden Läufen nach ihr ins Ziel. Den Sieg holte sich die Russin Alena Zavarzina vor den Schweizerinnen Patrizia Kimmer und Julia Zogg.

Jud verpasste die Quali um 0,25 Sekunden

Der Mühlgrabener Sebastian Jud wiederum verpasste die Quali für den Hauptbewerb im Snowboardcross in Feldberg (Deutschland) am ersten Tag knapp. „Es fehlten nur 0,25 Sekunden auf die Top-32 – wieder einmal ein sehr enges Rennen. Trotzdem bin ich mit meiner Leistung zufrieden“, resümierte Jud. Die Richtung passt, auch „wenn es derzeit echt zach ist.“ Denn die Ergebnisse waren für den Südburgenländer in dieser Saison noch nie überragend. „Trotzdem habe ich selbst schon gemerkt, dass ich mich in vielen Bereichen verbessert habe, also: einfach weitermachen.“ Und auch am zweiten Bewerbstag schaffte er die Qualifikation nicht. „Allgemein gesehen war es wieder sehr eng. Endlich kann ich wieder befreit und ohne Schmerzen fahren.“ Jetzt folgt eine Woche Pause, ehe es dann im Europacup in Colere (Italien) und im Weltcup in der Sierra Nevada (Spanien) weitergeht.