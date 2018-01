Österreichs Nationalteam, darunter die Südburgenländerin Julia Dujmovits, bestätigte fünf Wochen vor der Medaillenvergabe bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang in Slowenien ihre gute Form. Während die 44-jährige Claudia Riegler im großen Finale Dominatorin Ester Ledecka (Tschechien) forderte und durch zu viel Risiko Platz zwei erreichte, düste Dujmovits ebenfalls auf das Stockerl. Die Slalom-Olympiasiegerin von 2014 unterlag im Semifinale Riegler und entschied das Duell um Platz drei gegen die slowenische Lokalmatadorin Gloria Kotnik.

Siegerehrung. Claudia Riegler, Ester Ledecka, Julia Dujmovits und Gloria Kotnik (v.l.) jubelten über ihre Stockerlplätze. | BVZ, FIS/Miha Matavz

Neben den Frauen triumphierte bei den Herren Andreas Promegger, Benjamin Karl krönte sein Comeback mit einem dritten Platz hinter dem Italiener Edwin Coratti. „Ich bin echt happy mit meiner Performance. Ich kam schon in der Quali gut ins Fahren und war trotz eines Fehlers im ersten Lauf Dritte“, freute sich die 30-Jährige. Gegen Riegler war es ein hartes Duell, bei dem sie im unteren Teil mehr riskierte. „Es ist genial, wenn vier Fahrer aus unserem Team am Podium stehen. Das wird die Stimmung bei uns weiter heben.“

Am zweiten Tag lief es nicht ganz nach Wunsch. Beim Parallelriesentorlauf erreichte Dujmovits als Fünfte das Viertelfinale, dann war Endstation. „Die Bestzeit in der Quali am Sonntag zeigt, dass ich durchaus von Anfang das Tempo vorgeben kann. Auch wenn es am Ende Platz fünf geworden ist, die Richtung stimmt. Mit jedem Rennen wächst das Vertrauen in mich und mein Setup und das bewirkt innere Ruhe.“ Am Wochenende steigt in Bansko der letzte Showdown vor Olympia. Dujmovits Ziele: einfach loslassen und befreit Snowboarden, um mit einem guten Gefühl die Reise nach Pyeongchang anzutreten. „Mein Tag X rückt näher, noch ein Weltcup-Wochenende und dann wechsle ich endgültig in den Olympia-Modus.“